Что нужно и нельзя делать в День Варнавы Земляничника 24 июня 2026 года

Родина Варфоломея — город Кана Галилейская, та самая Кана, где Иисус совершил свое первое чудо, превратив воду в вино на брачном пиру. Это обстоятельство делает его историю особенно значимой: именно из Каны был родом Нафанаил, который, услышав от Филиппа весть о Мессии, сначала усомнился, произнеся известную фразу: «Из Назарета может ли быть что доброе?». Однако Филипп не стал спорить, а просто пригласил его прийти и увидеть самому. Когда Иисус увидел приближающегося Нафанаила, он сказал о нем удивительные слова, которые навсегда вошли в историю: «Вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства». Пораженный тем, что Иисус знает его, еще до встречи видел его под смоковницей, Нафанаил воскликнул: «Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев!». Этот эпизод, сохранившийся только у Иоанна Богослова, показывает, что Варфоломей-Нафанаил был человеком прямым, честным и нелицеприятным — он не боялся выражать сомнения, но был открыт для истины и сразу признал в Иисусе Божественного посланника.