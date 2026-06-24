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Что можно и нельзя делать в Варфоломеев день 24 июня на Варнаву Земляничника

Собрали приметы и запреты на 24 июня, когда отмечают Варфоломеев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 24 июня вспоминает святого Варфоломея. В народе принято праздновать Варфоломеев день. Но есть у праздника еще одно название — Варнава Земляничник. Оно связано с тем, что с названной дате в лесах созревала земляника.

Что нельзя делать 24 июня.

Под запретом проведение пикников. Кроме того, не рекомендуется звенеть монетами, чтобы не спровоцировать финансовые сложности. Нельзя есть фрукты и овощи с огорода. А еще запрещено ревновать. Как считались предки, ревность 24 июня может разрушить самый крепкий брак.

Что можно делать 24 июня.

По традиции, в Варфоломеев день мирились с теми, с кем были в ссоре. Также названный день подходит для реализации задуманного.

Согласно приметам, летящие против ветра гуси указывают на похолодание в скором времени. В том случае, если вороны сидят на нижних ветках деревьях, то ждали дождь.

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