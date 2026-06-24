Что можно и нельзя делать в Варфоломеев день 24 июня на Варнаву Земляничника

Под запретом проведение пикников. Кроме того, не рекомендуется звенеть монетами, чтобы не спровоцировать финансовые сложности. Нельзя есть фрукты и овощи с огорода. А еще запрещено ревновать. Как считались предки, ревность 24 июня может разрушить самый крепкий брак.