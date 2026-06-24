Что можно и нельзя делать в Варфоломеев день 24 июня на Варнаву Земляничника

Православная церковь 24 июня вспоминает святого Варфоломея. В народе принято праздновать Варфоломеев день. Но есть у праздника еще одно название — Варнава Земляничник. Оно связано с тем, что с названной дате в лесах созревала земляника.
Что нельзя делать 24 июня.
Под запретом проведение пикников. Кроме того, не рекомендуется звенеть монетами, чтобы не спровоцировать финансовые сложности. Нельзя есть фрукты и овощи с огорода. А еще запрещено ревновать. Как считались предки, ревность 24 июня может разрушить самый крепкий брак.
Что можно делать 24 июня.
По традиции, в Варфоломеев день мирились с теми, с кем были в ссоре. Также названный день подходит для реализации задуманного.
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