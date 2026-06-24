В Санкт-Петербурге открывается XIV международный юридический форум

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. XIV Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) начинает работу 24 июня. В 2026 году он пройдет под девизом «Время быть в праве» и завершится 26 июня.
«Доверительный диалог российских и зарубежных юристов, государственных деятелей, представителей деловых кругов и общественных организаций, традиционно складывающийся на площадке ПМЮФ, и в этом году послужит важным шагом на пути укрепления авторитета ценностей международного права, дальнейшего развития национальных правовых систем и новых направлений межгосударственного взаимодействия», — отметил министр юстиции Константин Чуйченко.
В работе форума примут участие более 5 тыс. представителей из 80 стран. Среди них — иностранные министры юстиции, председатели и судьи, главы международных организаций и объединений, представители юридического сообщества, бизнеса и СМИ.
Деловая программа.
Ключевыми темами форума в 2026 году станут поиск новых точек соприкосновения в эпоху мировых кризисов, обновление подходов к партнерству и заложение фундамента для стабильного будущего. Деловая повестка ПМЮФ включает более 100 мероприятий, охватывающих актуальные вопросы юридической отрасли и свыше 600 спикеров и модераторов. Участники форума обсудят правовые вопросы, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи, деятельностью НКО и благотворительных организаций, будущее национального арбитража, кибербезопасность и ряд других значимых тем, в том числе развитие современных технологий и искусственного интеллекта.
«Деловые сессии и завтраки, презентации, заседания, лекции и другие форматы делового общения выстроены вокруг восьми тематических треков, направленных на обсуждение самых актуальных вопросов в сфере права», — сообщили в Росконгрессе.
Ключевым событием ПМЮФ, отметили в организации, станет пленарное заседание на тему «Международное право — привилегия первых или право равных?», отметили в Росконгрессе.
«ПМЮФ планомерно развивает статус стратегической площадки, которая содействует реализации открытого и конструктивного диалога между государствами, юридическим сообществом и международными структурами. Широкое международное представительство подтверждает, что форум сохраняет свою позицию в качестве уникальной платформы для решения актуальных задач, выстраивания взаимовыгодного партнерства, обмена опытом и поиска новых направлений сотрудничества не только в юриспруденции, но также в политической и социально-экономической сферах», — рассказал в свою очередь советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
На форуме пройдет также организованная ТАСС панельная дискуссия «Традиционные и новые СМИ: правовые инструменты и гарантии совместного развития».
О форуме.
Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году. За эти годы он стал крупнейшей площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях.
Форум проводится Министерством юстиции России и Росконгрессом. Как и ранее, он пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.
ТАСС является генеральным информационным партнером ПМЮФ.