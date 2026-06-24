В Санкт-Петербурге открывается XIV международный юридический форум

«ПМЮФ планомерно развивает статус стратегической площадки, которая содействует реализации открытого и конструктивного диалога между государствами, юридическим сообществом и международными структурами. Широкое международное представительство подтверждает, что форум сохраняет свою позицию в качестве уникальной платформы для решения актуальных задач, выстраивания взаимовыгодного партнерства, обмена опытом и поиска новых направлений сотрудничества не только в юриспруденции, но также в политической и социально-экономической сферах», — рассказал в свою очередь советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.