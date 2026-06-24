В ГД обсудят предоставление квот в вузы для бойцов КТО

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят в первом чтении инициативу, которая предусматривает возможность поступать в вузы на бюджет по особой квоте для бойцов, участвовавших в контртеррористической операции (КТО) в Курской, Белгородской и Брянской областях, законопроект о предоставлении некоторым сотрудникам МЧС статуса ветерана боевых действий.
Депутаты рассмотрят в первом чтении инициативу, которая в том числе предусматривает возможность поступать в вузы на бюджет по особой квоте для бойцов, которые участвовали в контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях по отражению вооруженного вторжения на территорию России. Кроме того, законопроект предусматривает, что участие в отражении вооруженного вторжения будет учитываться в качестве индивидуального достижения по аналогии с участием в СВО при поступлении в вузы и на программы среднего профессионального образования. Проект был разработан группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия»).
Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий лицам рядового и начальствующего состава Государственной противопожарной службы и работникам МЧС России, которые участвовали в ходе специальной военной операции в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Авторами законопроекта выступили депутаты «Единой России» и сенаторы РФ.
«Сотрудники МЧС, рискуя жизнью, работают в зоне боевых действий, разминируют освобожденные от киевских неонацистов территории, защищают жизни и здоровье мирных граждан. Будет справедливо распространить на них те льготы и меры поддержки, которые действуют для других ветеранов СВО», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Приостановление реализации опасной продукции.
Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на ускорение механизма приостановления реализации опасной продукции в России. Документ был инициирован зампредом комитета Госдумы по защите конкуренции Сергеем Лисовским. Законопроект вводит механизм приостановления с использованием государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) реализации продукции в случае необходимости принятия незамедлительных мер по предотвращению причинения вреда жизни или здоровью граждан при использовании такой продукции либо угрозы причинения такого вреда.
В частности, предусматривается возможность приостановления не только в отношении всей продукции, произведенной одним изготовителем в определенный период времени, но и в отношении партии продукции или отдельного вида, или наименования продукции, произведенной одним изготовителем в определенный период времени, а также в отношении отдельного вида или наименования продукции, произведенной одним изготовителем либо всей продукции, произведенной одним изготовителем. Определяется перечень оснований для выдачи предписания о приостановке (запрете) реализации продукции (товаров). Предусматривается, что правительство РФ определит правила принятия решений о выдаче предписания о приостановке (запрете) реализации продукции (товаров), внесения в него изменений, отмены, требования к содержанию такого решения и доведению его содержания до сведения неопределенного круга лиц, в том числе потребителей, прав и обязанностей указанных лиц по исполнению такого предписания.