В ГД обсудят предоставление квот в вузы для бойцов КТО

В частности, предусматривается возможность приостановления не только в отношении всей продукции, произведенной одним изготовителем в определенный период времени, но и в отношении партии продукции или отдельного вида, или наименования продукции, произведенной одним изготовителем в определенный период времени, а также в отношении отдельного вида или наименования продукции, произведенной одним изготовителем либо всей продукции, произведенной одним изготовителем. Определяется перечень оснований для выдачи предписания о приостановке (запрете) реализации продукции (товаров). Предусматривается, что правительство РФ определит правила принятия решений о выдаче предписания о приостановке (запрете) реализации продукции (товаров), внесения в него изменений, отмены, требования к содержанию такого решения и доведению его содержания до сведения неопределенного круга лиц, в том числе потребителей, прав и обязанностей указанных лиц по исполнению такого предписания.