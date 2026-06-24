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Экс-жена Виталия Гогунского требует от него оплаты личного водителя их дочери

Также экс-супруга просит оплачивать для ребенка занятия с репетиторами и хобби.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая жена Виталия Гогунского Ирина Маирко требует, чтобы он оплачивал личного водителя их дочери за 150 тысяч рублей в месяц, а также ее кружки и хобби. Об этом сообщил Super.

По данным издания, английский язык для дочки — 25 тысяч рублей в месяц, русский язык и география — по 30 тысяч в месяц, математика — 20 тысяч, личный водитель — 150 тысяч.

«У ребёнка личный водитель? Это необходимые расходы? Почему мой доверитель должен оплачивать эту блажь? У моего доверителя не такие огромные гонорары», — заявил адвокат актера.

Life.ru рассказал, что в феврале этого года Виталий Гогунский в соцсетях душевно поздравил свою дочь, блогершу Милану Стар, с 18-летием. однако, на самом деле ей исполнилось только 16. В комментариях бывшая жена артиста была вынуждена внести ясность, указав, сколько на самом деле имениннице лет.