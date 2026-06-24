Экс-жена Виталия Гогунского требует от него оплаты личного водителя их дочери

Life.ru рассказал, что в феврале этого года Виталий Гогунский в соцсетях душевно поздравил свою дочь, блогершу Милану Стар, с 18-летием. однако, на самом деле ей исполнилось только 16. В комментариях бывшая жена артиста была вынуждена внести ясность, указав, сколько на самом деле имениннице лет.