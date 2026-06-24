Все муниципалитеты Нижегородской области обеспечены топливом — Никитин

Такое заявление сделал глава региона Глеб Никитин по итогам переговоров на уровне российского кабинета министров, с Минэнерго РФ и с руководством нефтяной компании, владеющей НПЗ в Нижегородской области. Он добавил, что в ходе переговоров согласовали график и объёмы поставок топлива, в том числе независимым операторами туда, где АЗС конкретной нефтяной компании нет.