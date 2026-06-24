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Все муниципалитеты Нижегородской области обеспечены топливом — Никитин

На некоторых АЗС объём реализации бензина достигал 170% нормального уровня, но сейчас согласован график поставок топлива в достаточных объёмах.

Все муниципальные образования Нижегородской области обеспечены бензином и дизтопловом в необходимом объёме.

Такое заявление сделал глава региона Глеб Никитин по итогам переговоров на уровне российского кабинета министров, с Минэнерго РФ и с руководством нефтяной компании, владеющей НПЗ в Нижегородской области. Он добавил, что в ходе переговоров согласовали график и объёмы поставок топлива, в том числе независимым операторами туда, где АЗС конкретной нефтяной компании нет.

По данным областных властей, в дни ажиотажного спроса объём продаж бензина на некоторых заправках вырос до 170% нормального уровня, поэтому возникли очереди и где-то — ограничения.

«Объёмы поставок полностью покрывают обычное потребление топлива в регионе», — подчеркнул губернатор. По его мнению, оснований для ажиотажа вокруг топлива нет.

Региональный штаб отдельно рассмотрел вопрос о снабжении топливом аграриев, в том числе фермерских хозяйств. Лимит для профильного регионального министерства — 280 тонн топлива в день, сообщил Глеб Никитин. Большие сельхозпредприятия будут работать с нефтеперерарабывающим заводом в Нижегородской области напрямую, небольшие — с посредниками, однако без предоплаты и спекулятивных наценок, резюмировал глава региона.

Напомним, региональные власти заявили, что в дни ажиотажа спрос на бензин в регионе вырос в полтора раза.