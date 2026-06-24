Трамп: США 28 раз возместили расходы на операцию в Венесуэле за счёт её нефти

«Венесуэла. Однодневная операция. А теперь мы зарабатываем хорошие деньги с Венесуэлой. И у Венесуэлы тоже хорошо идут дела. Нам потребовалось ровно 48 минут на то, чтобы победить в этой войне», — напомнил Трамп.