«Навсегда останется в истории». Что говорят о новом рекорде Роналду на ЧМ

«Роналду — профессионал высокого уровня, у него свои реабилитологи, тренеры по физподготовке, куча тренажеров дома, которые позволяют держать себя в форме. Честно, по Месси сомневаюсь, а Роналду вполне может сыграть еще на одном чемпионате мира, исходя из его профессионального образа жизни, во многом отказывая себе, чтобы играть как можно дольше, — сказал Кирьяков ТАСС. — Роналду и Месси — те люди, на которых должны равняться остальные футболисты, стараться вести такую же профессиональную жизнь. Я думаю, что побить новый рекорд Роналду практически нереально. Сейчас уйдет это поколение, после них особо никого нет, может быть, Килиан Мбаппе. Если он будет так же профессионально к себе относиться, будет такой шанс. А так, больше никого».