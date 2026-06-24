Сын Никаса Сафронова ответил Водонаевой, вновь оскорбившей полных людей

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин призвал блогера Алену Водонаеву пропить курс таблеток после ее оскорбительных высказываний в адрес полных людей. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал музыкант, которому удалось похудеть более чем на 100 кг.