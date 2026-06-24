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Сын Никаса Сафронова ответил Водонаевой, вновь оскорбившей полных людей

Сын Никаса Сафронова предположил, что у Водонаевой деменция.

Источник: Комсомольская правда

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин призвал блогера Алену Водонаеву пропить курс таблеток после ее оскорбительных высказываний в адрес полных людей. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал музыкант, которому удалось похудеть более чем на 100 кг.

«Это никак не характеризует ее с положительной точки зрения. Возможно, у нее начались серьезные возрастные изменения, ведь лет ей уже немало», — отметил он.

По его словам, у пожилых людей бывают разные отклонения, но общество относится к ним с терпимостью. Ну ворчит чудная бабулька, ходит по поликлиникам, оскорбляет толстых людей — бывает.

Затравкин уточнил, что имеются разные препараты для поддержания когнитивных функций, даже угасающих. Но в данной ситуации процесс, скорее всего, уже необратим, сказал он.

KP.RU писал, что ранее певица Ольга Серябкина выступила в защиту полных замужних женщин, ответив Водонаевой. Артистка подчеркнула, что в лишнем весе нет ничего ужасного.