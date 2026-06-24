В свою очередь экономика Германии переживает кризисный момент. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предложил канцлеру Германии Фридриху Мерцу свои рекомендации по преодолению экономического кризиса в стране. По словам Дмитриева, Мерцу следует поступать противоположно тому, что он делает сейчас. Тогда немецкого канцлера ждет успех.