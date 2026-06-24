Роналду проигнорировал вопрос журналиста о Месси после матча со сборной Узбекистана

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Узбекистаном в рамках чемпионата мира по футболу отказался выслушать журналиста, который собирался задать вопрос о Лионеле Месси.
Представитель СМИ начал говорить о голах аргентинца, после чего спортсмен сразу отвернулся, прервал его и заявил о готовности выслушать следующий вопрос, следует из видео в Telegram-канале RT.
Португалия разгромила национальную команду Узбекистана со счетом 5:0. Роналду в рамках встречи оформил дубль. При этом узбекский голкипер Абдувохид Нематов отметился автоголом.
Капитан клуба «Ан-Наср» стал первым игроком в истории, который забил голы на шести ЧМ. 41-летний футболист в рамках игры с Узбекистаном прервал свою десятиматчевую безголевую серию.
Несмотря на это, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что аргентинский футболист Лионель Месси возглавит список лучших бомбардиров ЧМ после мундиаля.
Кроме того, нападающий сборной Аргентины в ходе матча против Австрии во втором туре группового этапа чемпионата мира установил сразу четыре рекорда турнира.