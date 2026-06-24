Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У самолетов Airbus обнаружили трещины на крыльях: в ЕС потребовали провести проверку

AFP: EASA потребовало проверить 16 самолетов Airbus A380 из-за трещин на крыльях.

Источник: Комсомольская правда

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) потребовало провести проверку 16 пассажирских самолетов Airbus A380 после обнаружения трещин в конструкциях крыла у одного из лайнеров. Об этом сообщает AFP.

По данным издания, 15 самолетов находятся в эксплуатации авиакомпании Emirates, еще один принадлежит австралийской Qantas. Регулятор обязал срочно проверить пять лайнеров Emirates до их следующего вылета. Остальные 11 самолетов должны пройти инспекцию позже.

В компании Airbus уточнили, что в ходе проверки на внутренних элементах крыла одного из A380 были выявлены трещины, которые могут повлиять на прочность конструкции. После этого были определены все самолеты с аналогичной производственной историей и принято решение о срочных инспекциях.

Ранее KP.RU сообщал, что самолет Airbus A350 авиакомпании SWISS, летевший из Сеула в Цюрих, подал сигнал бедствия над озером в Казахстане и приземлился в аэропорту Алма-Аты. Воздушное судно передало аварийный код Squawk 7700.