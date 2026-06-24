До конца года в Волгоградской области откроются 194 социальных объекта

В регионе с начала текущего года сданы в эксплуатацию новая автодорога и три сельских ФАПа, а также реконструированные музей и детский сад. Все они построены или капитально отремонтированы благодаря нацпроектам, сообщает администрация Волгоградской области.
Всего в 2026 году работы ведутся на 254 объектах социальной инфраструктуры и 194 из них планируется открыть до конца года. А объем затрат на ремонт и строительство этих объектов превышает 41 миллиард рублей. К примеру, в отдаленных селах строится 18 модульных зданий для отделений врачей общей практики, а в Волжском и Камышине приводятся в порядок поликлиники. Обновляются и еще сем ЦРБ в различных районах региона. А в городе-герое возводится новая школа-тысячник. Также обновляются десять колледжей и 28 школ. Параллельно в разных концах региона обновляются детские сады и школы искусств, библиотеки и дома культуры.
Такая же работа ведется в сфере ЖКХ — строятся водопропускные сооружения, новые узлы поставки питьевой воды, меняются водопроводные и канализационные магистрали. Для волгоградцев обустраиваются общественные пространства и обустраиваются новые спортивные площадки.