Пользователи сообщают о сбоях в работе Instagram* и Facebook* по всему миру

Сбои фиксируют в разных регионах мира. Пользователи отмечают проблемы с загрузкой контента, отправкой сообщений и авторизацией в приложениях. Информация о сроках восстановления работы сервисов пока отсутствует.
Ранее масштабный сбой в работе Cloudflare нарушил доступ к множеству популярных интернет-сервисов по всему миру. Пользователи не могли получить доступ к Reddit, Discord, Twitter, FORTNITE, Zoom, Gemini, Google и десяткам других платформ.
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