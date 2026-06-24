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Пользователи сообщают о сбоях в работе Instagram* и Facebook* по всему миру

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе сервисов компании Meta*/ Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Жалобы поступают на Instagram*, Threads*, Facebook* и WhatsApp*.

Источник: Life.ru

Сбои фиксируют в разных регионах мира. Пользователи отмечают проблемы с загрузкой контента, отправкой сообщений и авторизацией в приложениях. Информация о сроках восстановления работы сервисов пока отсутствует.

Ранее масштабный сбой в работе Cloudflare нарушил доступ к множеству популярных интернет-сервисов по всему миру. Пользователи не могли получить доступ к Reddit, Discord, Twitter, FORTNITE, Zoom, Gemini, Google и десяткам других платформ.

* Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

** Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta*.