Продюсер объяснил появление в сети видео с падающим Дибровым

«После развода с Полиной он стал себя вести более откровенно. Для публичного мужчины такого статуса это, конечно, не есть хорошо. Мне искренне жаль, что он в таком амплуа пребывает. Все-таки он очень известный, он мужчина очень дипломатичный. Я его знаю лично и глубоко его уважаю», — сказал Дворцов.