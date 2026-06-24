Экономист ответил, как нашествие саранчи повлияет на цены на продукты

«В Калмыкии и в Ростовской области выращивают частично рис. Возникновение дефицита по этой культуре, по которой мы зависим от импорта, может привести к необходимости увеличения закупок за границей, что, в свою очередь, повлечет за собой рост цен на внутреннем рынке», — сказал эксперт.