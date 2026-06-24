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В Рособрнадзоре рассказали, когда могут ввести ЕГЭ по арабскому языку

Рособрнадзор: ЕГЭ по арабскому языку могут ввести не ранее 2033 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Введение ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения преподавания и проведения апробации экзаменации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.

«Проведение апробации ЕГЭ по программам среднего общего образования по арабскому языку возможно не ранее 2032 года. Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку в рамках ГИА-11 возможно не ранее 2033 года», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Уточняется, что сроком разработки учебно-методического обеспечения преподавания и изучения учебного предмета «Иностранный (арабский) язык» для среднего общего образования определен 2030 год.