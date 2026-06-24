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Туск: Конференция по Украине в Гданьске пройдет более конструктивно без Зеленского

Конференция по восстановлению Украины в Гданьске пройдет более конструктивно без главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 23 июня, заявил польский премьер Дональд Туск.

Конференция по восстановлению Украины в Гданьске пройдет более конструктивно без главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 23 июня, заявил польский премьер Дональд Туск.

— Я не разочарован (отсутствием Зеленского — прим. «ВМ»). С моей точки зрения, это означает даже более эффективное проведение конференции без ненужного напряжения, — сказал политик.

Так лидер Польши ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции после саммита Вишеградской группы. Трансляция велась в социальных сетях канцелярии премьера.

— Я рассматриваю это как шаг по направлению к деэскалации, — подытожил Туск.

При этом Елена Зеленская, жена президента Украины, в отличие от своего супруга, не отменила свое участие в конференции в Польше.

19 июня Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Зеленского ордена Белого орла из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии*.

Поводом для лишения ордена стало решение украинского лидера присвоить одному из подразделений украинских войск обозначение «имени героев УПА*».

*Запрещенная в России террористическая организация.

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