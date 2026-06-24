Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач раскрыл опасные последствия резкого похудения

Врач Врублевский: резкое похудение может вызвать проблемы с почками и психикой.

Источник: Комсомольская правда

Резкое похудение может привести к нескольким негативным последствиям. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач Александр Врублевский.

«Резкое снижение массы тела может привнести ряд нежелательных явлений — потерю мышечной ткани, снижение устойчивости иммунной системы, негативное влияние на психоэмоциональный фон, нарушения водно-электролитного баланса и даже смещение внутренних органов, таких как почки», — отметил специалист.

Он пояснил, что при резком сбросе веса страдает жировая ткань — один из факторов фиксации почек. Клинически значимым считается снижение массы тела более чем на 5% от исходного значения за период от 1 до 6 месяцев.

ОТР предупредил, что интервальное голодание помогает скинуть лишний вес у взрослых людей с ожирением. Однако этот вариант похудения меняет активность мозга и вызывает изменения в составе кишечных бактерий.

В свою очередь Life.ru сообщил, что чрезмерная выработка гормона стресса — кортизола — может мешать похудению даже при соблюдении дефицита калорий и регулярных тренировках.