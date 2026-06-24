24 июня в календаре: международный день феи, день ромашки и картофельный спас

Звезды мерцают зеленоватым светом — к ясному дню. Вороны садятся на самые низкие ветви деревьев и чистятся — к дождю. В солнечный день голуби прячутся — жди непогоды. Пчелы с утра в поле не летят, а в ульях сидят и сильно жужжат — к осадкам. Мелкие птицы забиваются в середину кроны деревьев — к ненастью. Гуси летят против ветра — к сырой погоде. На листьях клена вечером появились капельки липкого сока — к дождю в ближайшие дни. Вьюнок полевой раскрыл свои цветки, а листочки прижал к стебелькам — к пасмурной и дождливой погоде. Скот держится около дома — к похолоданию. Если туман по воде стелется — будет много грибов. Если дождь идет при солнце, то ненастье скоро пройдет. Стрижей в ясную погоду не видно — к грозе. Восход Солнца сопровождается духотой — к ненастью. Утки активно ныряют и плещутся — к дождю. С самого утра солнце бледное — вечером вольет. Красная радуга — дождь перестанет лить, синяя — к дождю и ветру.