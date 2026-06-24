24 июня в календаре: международный день феи, день ромашки и картофельный спас

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Именины.
Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария.
День Варнавы.
В этот день Православная церковь отмечает память святого Варнавы — основателя Кипрской церкви, одного из апостолов от семидесяти (в число этих «семидесяти» традиционно включают учеников Иисуса Христа и их учеников). При рождении его назвали Иосией, а прозвище Варнава (что переводится как «сын утешения») ему дали другие апостолы за щедрые пожертвования в пользу христианской церкви.
Варнава был родом с Кипра. В юности родители отправили его в Иерусалим для получения образования у знаменитого иудейского ученого Гамалиила. Вместе с ним учился Савл — будущий апостол Павел. Варнава разделил с Павлом миссионерские труды, но впоследствии их пути разошлись. В последний раз в Евангелии он упоминается в связи с отплытием на Кипр.
Спустя несколько столетий появились подложные описания его странствий. В одном из них говорится, что он проповедовал христианство на своем родном острове, и его побили камнями иудеи. Другое, созданное в Средние века, рассказывает о святом с мусульманской точки зрения. Мощи святого Варнавы были обретены только в 488 году.
На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно. Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять.
События.
1497 год — открыта Канада.
1710 год — основано Царское Село близ Санкт-Петербурга.
1717 год — представители английских масонских лож учредили Великую ложу Англии.
1812 год — французская армия Наполеона напала на Российскую империю, начало Отечественной войны 1812 года.
1899 год — на Кольском полуострове основан город-порт Полярный.
1930 год — впервые в мире для обнаружения самолетов применен радар.
1935 год — в Тбилиси открылась первая в мире Детская железная дорога.
1941 год — образовано Советское информационное бюро.
1945 год — в Москве состоялся Парад Победы.
1963 год — в столице Великобритании Лондоне впервые продемонстрирован бытовой видеомагнитофон.
1973 год — Леонид Брежнев во время посещения с официальным визитом США заявил о том, что холодная война закончена.
1982 год — запущен «Союз-Т-6» с первым французским космонавтом на борту.
1990 год — в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино».
2010 год — на Уимблдонском турнире закончился теннисный матч между Джоном Изнером и Николя Маю — самый длинный матч в истории тенниса, начавшийся 22 июня.
2012 год — умер Одинокий Джордж, самец галапагосской черепахи.
2021 год — в Майами обрушился многоэтажный жилой дом, погибли 98 человек.
В этот день родились.
Иоанн Креста (1542 — 1591 г.), католический святой, писатель и поэт-мистик.
Петр Боклевский (1816 — 1897 г.), русский художник-иллюстратор.
Григорий Котовский (1881 — 1925 г.), советский военный и политический деятель, командир Красной Армии.
Виктор Гесс (1883 — 1964 г.), австро-американский физик, Нобелевский лауреат.
Марина Ладынина (1908 — 2003 г.), советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
Сергей Филиппов (1912 — 1990 г.), советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Владимир Харитонов (1920 — 1981 г.), советский поэт-песенник, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Лариса Шахворостова (1963 г.), советская и российская актриса, телеведущая, педагог.
Станислав Концевич (1964 г.), советский и российский актёр и кино, мастер дубляжа.
Борис Гельфанд (1968 г.), советский и израильский шахматист, гроссмейстер.
Елена Перова (1976 г.), российская певица, музыкант, актриса, телеведущая, экс-солистка групп «Лицей», «Амега».
Ванесса Рэй (1981 г.), американская актриса.
Лионель Месси (1987 г.), аргентинский футболист, олимпийский чемпион.
Анна Асти (1990 г.), певица.
Народные приметы.
Звезды мерцают зеленоватым светом — к ясному дню. Вороны садятся на самые низкие ветви деревьев и чистятся — к дождю. В солнечный день голуби прячутся — жди непогоды. Пчелы с утра в поле не летят, а в ульях сидят и сильно жужжат — к осадкам. Мелкие птицы забиваются в середину кроны деревьев — к ненастью. Гуси летят против ветра — к сырой погоде. На листьях клена вечером появились капельки липкого сока — к дождю в ближайшие дни. Вьюнок полевой раскрыл свои цветки, а листочки прижал к стебелькам — к пасмурной и дождливой погоде. Скот держится около дома — к похолоданию. Если туман по воде стелется — будет много грибов. Если дождь идет при солнце, то ненастье скоро пройдет. Стрижей в ясную погоду не видно — к грозе. Восход Солнца сопровождается духотой — к ненастью. Утки активно ныряют и плещутся — к дождю. С самого утра солнце бледное — вечером вольет. Красная радуга — дождь перестанет лить, синяя — к дождю и ветру.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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