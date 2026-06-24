Хабаровчане активно проявляют цифровую заботу о детях

Чаще услугу подключают мужчины — их доля составляет 66 процентов. Аналитики не исключают, что популярность цифрового онлайн-мониторинга у отцов связана с тем, что он не отнимает много времени и не требует лишних созвонов с детьми. Спрос на цифровой присмотр онлайн увеличивается в периоды, когда ребята начинают больше времени проводить на улице. Так, в этом году аналитика показала пиковые подключения в январе и марте, во время школьных каникул.