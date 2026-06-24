Хабаровчане активно проявляют цифровую заботу о детях

Цифровой присмотр за детьми становится новым трендом у родителей в Хабаровском крае. Анализ подключения сервисов МегаФона, позволяющих видеть местоположение ребенка, уровень заряда его телефона и баланс счета, показал, что в регионе за год эта услуга стала востребованнее почти в 15 раз. При этом всплески интереса специалисты зафиксировали накануне начала школьных каникул.
Чаще услугу подключают мужчины — их доля составляет 66 процентов. Аналитики не исключают, что популярность цифрового онлайн-мониторинга у отцов связана с тем, что он не отнимает много времени и не требует лишних созвонов с детьми. Спрос на цифровой присмотр онлайн увеличивается в периоды, когда ребята начинают больше времени проводить на улице. Так, в этом году аналитика показала пиковые подключения в январе и марте, во время школьных каникул.
В Хабаровском крае больше половины — 57 процентов — подключенных сервисов приходится на абонентов в возрасте 56−65 лет. В этой группе цифровые инструменты для присмотра за внуками часто используют бабушки и дедушки. На втором месте родители 46−55 лет (21 процент), а на третьем те, кому от 36 до 45 лет (10 процентов).
По данным аналитиков МегаФона, хабаровчане активнее всего используют интернет-сервисы для того, чтобы видеть цифровой след своего ребенка. Среди дальневосточных регионов они занимают первое место по числу подключений и объему сгенерированного трафика (почти 25 процентов). На втором месте родители из Приморья, на третьем — забайкальцы.
— Рост популярности сервисов родительского контроля — это не дань технологической моде, а закономерный отклик на новую реальность. Когда у ребенка появляется «цифровая жизнь» в дополнение к обычной, то традиционной родительской заботы уже недостаточно. Сегодня родителям нужен единый щит, который одинаково надежно работает как на улице, так и в Сети, потому что безопасность больше не делится на реальную и виртуальную, — прокомментировал Илья Челышев, директор МегаФона в Хабаровском крае.