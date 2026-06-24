Англия не смогла победить Гану в одном из самых скучных матчей ЧМ

Эта игра оказалась одной из самых скучных на текущем ЧМ. В первом тайме команды даже ни разу не ударили в створ ворот.
В старте африканской команды появился Томас Парти. Ранее футболист не участвовал в игре с Панамой (1:0), поскольку канадские власти отказали ему во въездном документе.
За два проведённых матча оба коллектива заработали по 4 очка. В этом квартете также находятся Хорватия и Панама — у них пока ноль в графе набранных очков. Их очная игра состоится сегодня позже.
В заключительном туре англичанам предстоит встретиться с панамцами. Ганцы же померятся силами с хорватами.
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