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У Meta* произошел сбой: пользователи по всему миру жалуются на работу сервисов

В работе Meta* произошел масштабный сбой.

Источник: Комсомольская правда

Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta*. Сервисы не открываются либо работают с серьезными задержками.

Пользователи отмечают, что наблюдаются перебои в доступе к приложениям, сложности с загрузкой контента и отправкой сообщений. Официальные представители Meta* пока не давали комментариев о причинах сбоев и сроках полного восстановления работы сервисов.

Напомним, в работе нейросети Claude произошел сбой 23 июня. Пользователи со всего мира подали более 8 тысяч жалоб. У людей не открывался мессенджер и не грузилось приложение.

Ранее Meta* обвинили в обмане пользователей из-за возможного доступа к перепискам в WhatsApp**. Несмотря на технологию сквозного шифрования, компания якобы может хранить содержание сообщений и иметь к ним доступ.

* — компания признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

** — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.