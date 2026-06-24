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«Википедия» пошла против своих же основателей: веб-энциклопедия установила запреты на редактуру

«Википедия» навсегда запретила своему основателю Сэнгеру редактировать статьи.

Источник: Комсомольская правда

Один из основателей «Википедии» Ларри Сэнгер получил бессрочный запрет на редактирование статей в онлайн-энциклопедии. По версии New York Post, бан Сэнгеру объявили за стремление «сделать платформу честнее».

Сам Сэнгер признался, что решение его удивило, и он считает его необоснованным. По его словам, ему так и не назвали точную причину блокировки.

Сэнгер недавно запустил проект по стимулированию интеллектуального разнообразия. Он настаивал на том, чтобы в энциклопедии активнее отражались разные мнения, в том числе консервативные взгляды.

Мужчина также давно обвиняет «Википедию» в политической предвзятости и считает, что важнейшие вопросы решает небольшая группа модераторов. Обжаловать блокировку ему уже не дали.

Напомним, что еще в 2025 году суд Москвы признал виновной организацию Wikimedia Foundation, Inc. в пропаганде ЛГБТ* и назначил ей штраф в размере 3 млн рублей.

* — Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в России.