Роналду отказался отвечать на вопрос о рекорде Месси на ЧМ-2026

Встречи команд в групповом этапе подходят к концу. 28 июня сборная Португалии сыграет с Колумбией, а Аргентина в тот же день встретится с Иорданией. Не исключено, что в четвертьфинале турнира сборные Португалии и Аргентины могут сыграть друг с другом. Встреча главных звёзд мирового футбола — Криштиану Роналду и Лионеля Месси — возможна, если обе команды выйдут в плей-офф с первых мест в своих группах.