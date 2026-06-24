Матвиенко поздравила медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Медиагруппа «Россия сегодня», будучи признанным лидером отрасли, в условиях серьезных внешних вызовов участвует в создании и укреплении единства общества России и поддерживает ее образ в мире, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении на имя генерального директора Дмитрия Киселева и сотрудников медиагруппы.
Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати «Новости», РИА Новости и международная медиагруппа «Россия сегодня».
«Сердечно поздравляю с 85-летием со дня создания вашего агентства! Эта дата — важная веха не только в летописи МИА “Россия сегодня”, которую вы встречаете, будучи признанным и заслуженным лидером в информационной сфере, но и значимое событие в жизни всей страны», — обратилась она.
«Ваша история началась 24 июня 1941 года, когда в тяжелое для страны время было создано Советское информационное бюро. Рожденное в огне Великой Отечественной войны, ваше слово стало силой, которая вдохновляла миллионы людей на борьбу с захватчиками. За восемь с половиной десятилетий история агентства охватила целые эпохи», — добавила председатель Совфеда.
История успеха агентства, на что обратила внимание Матвиенко, является ярким свидетельством востребованности обществом и международным медиапространством результатов творческого труда всего коллектива, выверенности редакционной стратегии, основанной на глубокой внутренней традиции и культуре работы с информацией, и умении быть эффективными, конкурентными, непрерывно и динамично развиваться.
Матвиенко отметила, что в каждую из эпох медиагруппа сохраняла верность своим главным редакционным принципам — максимально оперативно транслировать обществу достоверную информацию, ответственно следовать канонам этики и журналистики, быть патриотами и действовать в интересах Отечества.
«Это в полной мере относится и к вашей работе на нынешнем, непростом этапе развития России, когда мы сталкиваемся с серьезными внешними вызовами, боремся с гибридной агрессией, защищаем ценности нашей цивилизации», — считает она.
Председатель Совфеда подчеркнула, что медиагруппа «Россия сегодня», остается символом высоких стандартов в работе с информацией и является самым цитируемым в СМИ отечественным агентством.
«Вы не только формируете актуальную картину, но и участвуете в создании и укреплении ментального единства нашего многонационального общества, поддерживаете образ России в мире», — добавила спикер верхней палаты.
Матвиенко также поблагодарила медиагруппу «Россия сегодня» за постоянный интерес к законодательной деятельности, а также за большой вклад журналистов медиагруппы в популяризацию парламентской деятельности как в стране, так и за рубежом.
«Желаю вам продолжения “истории успеха” и дальнейших творческих достижений. Прошу передать мои искренние поздравления ветеранам информационного агентства, всему коллективу. С юбилеем!», — заключила председатель Совета Федерации.