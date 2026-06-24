Матвиенко поздравила медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро

«Сердечно поздравляю с 85-летием со дня создания вашего агентства! Эта дата — важная веха не только в летописи МИА “Россия сегодня”, которую вы встречаете, будучи признанным и заслуженным лидером в информационной сфере, но и значимое событие в жизни всей страны», — обратилась она.