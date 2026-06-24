Диетолог перечислила полезные гарниры для шашлыка

360.ru предупредил, что замаринованное в майонезе мясо для шашлыка является серьезным ударом для поджелудочной железы. Кроме того, при жарке на открытом огне майонез, являющийся эмульсией из масла, яиц и горчицы, окисляется и образует вредные соединения, что увеличивает нагрузку на печень.