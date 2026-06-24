Каскадёр Чеботарёв разбил Ferrari в центре Ростова-на-Дону

Каскадёр Чеботарёв гоняет по Ростову-на-Дону перед ДТП. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chebotarev_evgeny.
Автомобиль Ferrari F8 Tributo Spider двигался по центральной улице города в ночное время. Внезапно навстречу выехала другая легковушка.
Пытаясь избежать столкновения, водитель резко изменил траекторию. Машина налетела на бордюрное ограждение.
Удар оказался настолько сильным, что у дорогостоящего итальянского купе вырвало заднее колесо. Транспортное средство получило критические повреждения ходовой части.
Это уже не первая потеря в гараже экстремала. Осенью минувшего года он разбил свой «Макларен» на одной из ростовских трасс.
Тогда сам блогер объяснял, что в аварию пришлось пойти намеренно. По его словам, это спасло жизни других участников движения.
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