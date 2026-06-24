Отказ в приёме в 10-й класс 2026: что делать родителям и ученикам

Ученик и родитель могут оспорить отказ, если считают его необоснованным. Обжалование возможно как в самой школе, так и в муниципальном или региональном департаменте образования, комиссии по рассмотрению обращений граждан или в судебном порядке. Право на обжалование закреплено федеральным законодательством и распространяется на все государственные и муниципальные образовательные организации.