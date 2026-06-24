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Англия и Гана сыграли вничью в матче ЧМ по футболу

Сборные Англии и Ганы завершили матч группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:0.

Сборные Англии и Ганы завершили матч группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:0.

Встреча прошла на стадионе в американском штате Массачусетс. В стартовом составе сборной Ганы вышел Томас Парти, который пропустил первую встречу с командой Панамы из-за отказа властей Канады в выдаче визы.

Футбольные сборные Англии и Ганы выступают в группе L и набирают по четыре очка каждая. Вместе с ними в группе представлены команды Хорватии и Панамы, которые пока не имеют очков.

Ближайший матч в группе L пройдет 24 июня между сборными Хорватии и Панамы. 28 июня на поле встретятся команды Панамы и Англии, а также Хорватии и Ганы.

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