Англия и Гана сыграли вничью в матче ЧМ по футболу

Сборные Англии и Ганы завершили матч группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:0.
Встреча прошла на стадионе в американском штате Массачусетс. В стартовом составе сборной Ганы вышел Томас Парти, который пропустил первую встречу с командой Панамы из-за отказа властей Канады в выдаче визы.
Футбольные сборные Англии и Ганы выступают в группе L и набирают по четыре очка каждая. Вместе с ними в группе представлены команды Хорватии и Панамы, которые пока не имеют очков.
Ближайший матч в группе L пройдет 24 июня между сборными Хорватии и Панамы. 28 июня на поле встретятся команды Панамы и Англии, а также Хорватии и Ганы.
Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.Читать дальше