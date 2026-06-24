Установлен возраст древнейшего кратера на Земле

В соответствии с расчетами первооткрывателей кратера, он сформировался примерно 3,47 млрд лет назад, однако последующие раскопки других групп ученых в регионе Пилбара указали на то, что он мог возникнуть значительно позже, около 2,3−2,4 млрд лет назад, уже в протерозойскую эру. Это породило активные дискуссии в научном сообществе о том, когда именно возникла структура, которую геологи назвали «северным куполом» и кратером Миралга.