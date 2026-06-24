Установлен возраст древнейшего кратера на Земле

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Австралийские геологи вычислили точный возраст древнейшего кратера на Земле, открытого в 2025 году и расположенного на северо-западе Австралии в регионе Пилбара. Выемка диаметром в 40−45 км возникла около трех миллиардов лет назад, что делает ее «ровесником» первых континентов Земли, сообщила пресс-служба Университета Кэртина в Австралии.
«Наша новая датировка делает этот объект пока единственным известным нам земным кратером архейской эры, когда первые континенты Земли только начали формироваться. Соответственно, его изучение позволит нам раскрыть те процессы, которые влияли на облик нашей планеты на первых этапах ее существования», — заявил профессор Кристофер Кирклэнд, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Кирклэнд и другие ученые год назад обнаружили на территории региона Пилбара, где залегают древнейшие вулканические породы на Земле, следы существования гигантского кратера, заполненного растрескавшимися пластами пород, песком и обломками камней. Его последующее изучение показало, что выемка возникла в результате столкновения с Землей крупного астероида диаметром в несколько сотен метров в самом начале архейской эры.
В соответствии с расчетами первооткрывателей кратера, он сформировался примерно 3,47 млрд лет назад, однако последующие раскопки других групп ученых в регионе Пилбара указали на то, что он мог возникнуть значительно позже, около 2,3−2,4 млрд лет назад, уже в протерозойскую эру. Это породило активные дискуссии в научном сообществе о том, когда именно возникла структура, которую геологи назвали «северным куполом» и кратером Миралга.
Для разрешения этих диспутов профессор Кирклэнд и другие ученые собрали на территории кратера и изучили изотопный состав и структуру большого числа цирконов — тугоплавких кристаллов пород, обычно возникающих при «всплытии» магмы из глубин мантии к поверхности Земли. Их состав и свойства не меняются впоследствии, что позволяет очень точно вычислять возраст вулканических пород, окружающих цирконы.
Ученые отобрали для анализа те цирконы, которые были явно повреждены в результате падения астероида, расплавившего и разрушившего те земные горные породы, где изначально залегали эти кристаллы. Замеры возраста этих цирконов показали, что кратер сформировался около трех миллиардов лет назад, что несколько ниже изначальных оценок профессора Кирклэнда, но значительно выше датировок, полученных другими командами геологов. Это делает кратер особенно интересным для дальнейшего изучения, подытожили геологи.