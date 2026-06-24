В Госдуме предложили вернуть пришкольные лагеря для детей

«Нужно повсеместно, по всей стране вернуть пришкольные лагеря, которые существовали в Советском Союзе. Это возможность и занять детей во время каникул, чтобы они не только в интернете сидели и обсуждали какие-то вещи, не всегда полезные с точки зрения развития», — подчеркнул парламентарий.