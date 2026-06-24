Французская певица Геш Патти скончалась на 81‑м году жизни

Французская певица Геш Патти (настоящее имя Патрисия Порасс — прим. «ВМ») скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в издании Spiegel, ссылаясь на агента артистки Себастьяна д’Ассиньи.
Исполнительница умерла в результате продолжительной болезни в ночь с 21 на 22 июня в своем доме в Париже.
Порасс родилась в 1946 году. Ее творческий путь начался с балета — она проходила стажировку в Парижской опере, после чего некоторое время выступала как солистка в разных труппах.
Затем певицу заинтересовала музыка — она исполнила ведущую партию в мюзикле «Отверженные» и основала собственное трио Dacapo.
Пик популярности артистки пришелся на 1987 год — тогда вышел ее хит Etienne. Видеоклип, в котором Порасс появилась в корсете, закрепил ее образ в массовой культуре.