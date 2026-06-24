В Брянской области ввели меры против создания искусственного дефицита топлива

«Чтобы избежать создания искусственного дефицита, введён запрет на заправку в ёмкости», — говорится в заявлении главы региона.
По его словам, в Брянской области фиксируется незначительный рост цен на бензин у некоторых сетевых операторов. Также есть проблемы с региональными заправками. Ковальчук дал поручение разобраться с ситуацией.
Врио главы региона добавил, что власти находятся на связи с поставщиками топлива. Ковальчук оценил ситуацию как контролируемую, указав, что прорабатываются различные меры, которые позволят подготовиться к разным сценариям.
Ранее в Курской области ограничили заправку автомобилей в баки. Губернатор Александр Хинштейн пояснил, что меры вводят для борьбы с ажиотажным спросом. Оперштаб поручил региональному УФАС усилить контроль за ценами на АЗС.
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