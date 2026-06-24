В ГД предложили внедрить в России обезличенные резюме

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Данные о кандидате должны поступать работодателю в обезличенном виде до приглашения на собеседование. С таким предложением в письме министру труда и соцполитике Антону Котякову обратилась первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»).
По словам депутата, несмотря на закрепленную в Трудовом кодексе РФ норму о равных возможностях граждан при трудоустройстве, на практике сохраняется проблема неосознанного целенаправленного предпочтения кандидатам определенного пола. Это, по мнению Горячевой, приводит к ограничению равного доступа к вакансиям, снижению объективности оценки соискателей и нарушению принципов справедливой конкуренции на рынке труда.
«Учитывая современный международный опыт и актуальность задачи обеспечения равенства граждан на рынке труда, предлагаю рассмотреть возможность разработки и внедрения обезличенного формата резюме на федеральных и коммерческих порталах трудоустройства», — указано в тексте письма, которое есть в распоряжении ТАСС.
Парламентарий отметила, что необходимо предусмотреть автоматическое скрытие пола, имени, возраста, семейного положения и фотографии на этапе первичного отбора, сохранив открытой информацию о профессиональных навыках, опыте работы, образовании и квалификациях. Кроме того, необходимо дать работодателям возможность получать полные данные кандидата только после принятия решения о приглашении на следующий этап отбора.