В ГД предложили внедрить в России обезличенные резюме

По словам депутата, несмотря на закрепленную в Трудовом кодексе РФ норму о равных возможностях граждан при трудоустройстве, на практике сохраняется проблема неосознанного целенаправленного предпочтения кандидатам определенного пола. Это, по мнению Горячевой, приводит к ограничению равного доступа к вакансиям, снижению объективности оценки соискателей и нарушению принципов справедливой конкуренции на рынке труда.