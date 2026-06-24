Семерых водителей СИМ поймали на нарушениях в центре Волгограда полицейские

В ходе рейда стражи порядка уделили пристальное внимание соблюдению правил дорожного движения пользователями Сим. В результате «уловом» полицейских стали семеро горожан, которые пренебрегали собственной безопасностью и других участников движения. Всех их привлекли к административной ответственности. Остальным участники рейда еще раз напомнили о необходимости соблюдения ПДД и использовании средств защиты.