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Семерых водителей СИМ поймали на нарушениях в центре Волгограда полицейские

Профилактический рейд госавтоинспекторов обернулся для нарушителей протоколами по административных делам.

В центре города-героя сотрудники полиции провели профилактический рейд среди любителей электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Подробностями поделились в ГУ МВД по Волгоградской области.

В ходе рейда стражи порядка уделили пристальное внимание соблюдению правил дорожного движения пользователями Сим. В результате «уловом» полицейских стали семеро горожан, которые пренебрегали собственной безопасностью и других участников движения. Всех их привлекли к административной ответственности. Остальным участники рейда еще раз напомнили о необходимости соблюдения ПДД и использовании средств защиты.

Ранее в Волгограде были введены ограничения на движение электросамокатов по ряду улиц Центрального района.