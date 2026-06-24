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Актер Сергей Гармаш рассказал о долгожданном воссоединении с Еленой Яковлевой

67‑летний актер Сергей Гармаш в беседе с журналистами поделился теплыми воспоминаниями о совместной работе со своей коллегой Еленой Яковлевой.

67‑летний актер Сергей Гармаш в беседе с журналистами поделился теплыми воспоминаниями о совместной работе со своей коллегой Еленой Яковлевой.

По словам артиста, он безумно счастлив спустя долгие годы вновь оказаться с ней на одной сцене. Актеры задействованы в постановке «Ревизор» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова.

— Это меня очень обрадовало. Хотя мы снимались в «Чебурашке», не меньше десяти лет не встречались на сцене. Естественно, соскучились друг по другу, а у нас свой птичий язык, — цитирует его WomanHit.

До этого актеры Виктор Логинов и Наталья Бочкарева, сыгравшие супругов в сериале «Счастливы вместе», также порадовали фанатов совместным фото. На снимке коллеги по проекту улыбаются на фоне пальм.

Кроме того, недавно 74-летний артист Виктор Сухоруков вновь вышел на театральную сцену — он вернулся в Театр имени Вахтангова спустя четыре года после ухода, который произошел на фоне скандала.

25 марта актер Михаил Ефремов тоже впервые вышел на сцену после освобождения из колонии. В театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова» состоялась премьера спектакля «Без свидетелей».