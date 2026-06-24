В России планируют закрепить статус стажера и положенные ему социальные гарантии

В первом чтении Государственная Дума одобрила проект поправок к Трудовому кодексу РФ, которые впервые на законодательном уровне определяют правила прохождения стажировок. Документ вводит понятие «стажер», устанавливает порядок оформления таких отношений и гарантирует оплату труда.
Согласно инициативе, стажером признается гражданин с профильным образованием (средним профессиональным, высшим) или прошедший профессиональное обучение, который устраивается на работу для получения первичного опыта. Ключевым условием является заключение срочного трудового договора между компанией и практикантом.
Законопроект был вынесен на обсуждение 23 июня. Как подчеркнул первый зампред Комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, актуальность подобных программ стремительно растет: только в 2025 году количество вакансий-стажировок превысило 313 тысяч, что десятикратно больше показателей прошлых лет. Однако качество этих практик вызывает вопросы у молодежи из-за отсутствия наставничества.
Проблема разрыва между требованиями работодателей и возможностями выпускников решается новым законом, отметил член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, молодые специалисты часто попадают в замкнутый круг, когда без опыта не берут на работу, а получить его можно только на практике. Чтобы разорвать этот порочный круг, законопроект запрещает серые схемы и неоплачиваемый труд.
Основные положения реформы:
Трудовые гарантии: Стажировка официально приравнивается к полноценной работе. Это означает оформление по трудовому договору, выплату зарплаты не ниже МРОТ и предоставление всех социальных гарантий.
Сроки и условия: Продолжительность практики ограничена шестью месяцами. Пройти её выпускник должен в течение года после окончания обучения. В названии должности обязательно будет указываться статус стажера.
Обязательное наставничество: Работодатель обязан закрепить за каждым практикантом опытного сотрудника-куратора для адаптации и передачи навыков.
Оценка результатов: Конкретные правила прохождения, объем задач и критерии оценки будут прописаны во внутренних документах компании.
Важной защитой для молодых специалистов станет отмена испытательного срока при последующем переходе на постоянную должность по бессрочному контракту. При этом бизнес также получает определённые гарантии: срочный договор не продлевается автоматически, позволяя работодателю оценить кандидата перед приемом в штат.
Для государственных и муниципальных служащих прохождение стажировки будет регулироваться отдельными федеральными законами.
Если документ пройдет оставшиеся чтения, новые нормы вступят в законную силу 1 марта 2027 года.