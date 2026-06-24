В России планируют закрепить статус стажера и положенные ему социальные гарантии

Проблема разрыва между требованиями работодателей и возможностями выпускников решается новым законом, отметил член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, молодые специалисты часто попадают в замкнутый круг, когда без опыта не берут на работу, а получить его можно только на практике. Чтобы разорвать этот порочный круг, законопроект запрещает серые схемы и неоплачиваемый труд.