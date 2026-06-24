Уровень воды в реке в Иркутской области за сутки поднялся почти на 2 м

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Активные процессы половодья продолжаются на Дальнем Востоке, наиболее интенсивный рост уровня воды почти на 2 м отмечается на реке Витим в Иркутской области. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Половодье с повышением уровня воды продолжается на реках северо-запада Дальневосточного федерального округа. Это у нас получается на подъем воды с выходом на пойму. Он и в других регионах тоже есть. Наиболее интенсивный рост уровня воды на 1,9 м отмечался на реке Витим в Иркутской области. Два метра — это существенно за сутки», — сказала Макарова.
Она добавила, что опасная отметка может быть достигнута 24−27 июня на Оби у Нижневартовска, 26−30 июня на реке Алазея у села Сватай, а 24−25 июня на реке Лена у поселка Витим возможно достижение неблагоприятной отметки. Рост уровня воды ожидается и 24 июня на реке Нерча у села Зюльзя и города Нерчинск, а также на реке Камчатка у рабочего поселка Козыревск и у города Ключи.