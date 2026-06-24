Уровень воды в реке в Иркутской области за сутки поднялся почти на 2 м

«Половодье с повышением уровня воды продолжается на реках северо-запада Дальневосточного федерального округа. Это у нас получается на подъем воды с выходом на пойму. Он и в других регионах тоже есть. Наиболее интенсивный рост уровня воды на 1,9 м отмечался на реке Витим в Иркутской области. Два метра — это существенно за сутки», — сказала Макарова.