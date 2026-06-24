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140 тонн моркови за неделю экспортировал Волгоград в Казахстан

Груз получателю отправился только после прохождения необходимых проверок.

С 13 по 20 июня специалисты Управления Россельхознадзора в Волгоградской области проверили около 140 тонн моркови, предназначенных для экспорта в другую страну.

Все партии растительной продукции были обследованы на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера. После получения заключений по итогам исследований собственнику партий продукта были выданы соответствующие фитосанитарные сертификаты. Затем груз отправился получателю в Казахстан.

А в начале июня стало известно, что один из волгоградских производителей нарастил экспорт почти в два раза, покорив своей продукцией жителей Китая.