140 тонн моркови за неделю экспортировал Волгоград в Казахстан

С 13 по 20 июня специалисты Управления Россельхознадзора в Волгоградской области проверили около 140 тонн моркови, предназначенных для экспорта в другую страну.
Все партии растительной продукции были обследованы на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера. После получения заключений по итогам исследований собственнику партий продукта были выданы соответствующие фитосанитарные сертификаты. Затем груз отправился получателю в Казахстан.
А в начале июня стало известно, что один из волгоградских производителей нарастил экспорт почти в два раза, покорив своей продукцией жителей Китая.