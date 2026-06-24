Сотрудник украинской полиции в Николаевской области ударил ребенка-инвалида, отца которого насильно мобилизовали работники ТЦК. Об этом сообщил омбудсмен страны Дмитрий Лубинец.
Инцидент произошел прямо во время задержания. После того, как мужчину увезли, мальчик, страдающий сахарным диабетом, остался один на улице поздно вечером. Из-за стресса его состояние резко ухудшилось.
О произошедшем стало известно после проверки Николаевского областного территориального центра. Тогда же были выявлены и освобождены не менее шести незаконно удерживаемых мужчин.
Областная прокуратура начала расследование по статье о превышении служебных полномочий работниками полиции, передает РЕН ТВ.
До этого в Киеве сотрудники территориального центра комплектования и полиции насильно затолкали в служебный автомобиль мужчину с психическими отклонениями.
Кроме того, 9 мая в Закарпатской области на западе Украины сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам, когда те попытались штурмовать здание. Инцидент произошел в поселке Межгорье.