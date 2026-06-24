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В ГД призвали развивать детские лагеря на Байкале и Дальнем Востоке

Потенциал регионов ничем не уступает черноморскому побережью, отметил депутат Юрий Григорьев.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Инфраструктуру детских лагерей нужно развивать на Байкале и Дальнем Востоке. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).

«Природный и оздоровительный потенциал этих территорий ничем не уступает черноморскому побережью, однако необходимо системно закладывать основу для строительства и реновации профильных объектов», — сказал Григорьев.

По словам депутата, Байкал и Дальний Восток могут стать «достойной альтернативой» детскому отдыху на Черном море. «Там всегда тепло в летний период, а во-вторых, это территории с серьезным оздоровительным потенциалом», — добавил он.

Он призвал глав регионов включиться в работу.