В ГД призвали развивать детские лагеря на Байкале и Дальнем Востоке

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Инфраструктуру детских лагерей нужно развивать на Байкале и Дальнем Востоке. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).
«Природный и оздоровительный потенциал этих территорий ничем не уступает черноморскому побережью, однако необходимо системно закладывать основу для строительства и реновации профильных объектов», — сказал Григорьев.
По словам депутата, Байкал и Дальний Восток могут стать «достойной альтернативой» детскому отдыху на Черном море. «Там всегда тепло в летний период, а во-вторых, это территории с серьезным оздоровительным потенциалом», — добавил он.
Он призвал глав регионов включиться в работу.