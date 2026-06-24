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В России предложили новый формат резюме: из него исключат важные детали

В Госдуме хотят ввести обезличенные резюме при приёме на работу.

Источник: Комсомольская правда

В России хотят передавать работодателям данные о соискателях в «обезличенном» виде до приглашения их на собеседование. С подобным предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в письме на имя министра труда и соцполитики Антона Котякова. Текст документа есть у ТАСС.

По мнению Горячевой, несмотря на законодательно закрепленное равенство при приёме на работу, сохраняется негласное предпочтение соискателям одного пола. Это, как полагает депутат, ограничивает равный доступ к вакансиям, мешает объективной оценке и подрывает конкуренцию.

Депутат считает, что на начальном этапе отбора следует автоматически исключать из резюме пол, имя, возраст, семейный статус и фото, сохраняя лишь профессиональные данные. Полную информацию работодатель сможет получить только после того, как кандидат будет приглашен на следующий этап.

Кроме этого, в Госдуме выступили с инициативой повсеместно возрождать летние лагеря при школах.