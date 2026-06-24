В России предложили новый формат резюме: из него исключат важные детали

В России хотят передавать работодателям данные о соискателях в «обезличенном» виде до приглашения их на собеседование. С подобным предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в письме на имя министра труда и соцполитики Антона Котякова. Текст документа есть у ТАСС.