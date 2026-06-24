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Певец Лепс передал икону Сергия Радонежского в Троице-Сергиеву Лавру

Российский певец Григорий Лепс передал икону из своей коллекции Музею христианского искусства Троице-Сергиевой лавры. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе артиста.

Российский певец Григорий Лепс передал икону из своей коллекции Музею христианского искусства Троице-Сергиевой лавры. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе артиста.

Икона преподобного Сергия Радонежского середины XIX века — это точная копия древнего образа 1585 года, который был написан по указу царя Федора Иоанновича на гробовой доске святого.

— Ко мне пришло убеждение, что этот редчайший образ должен находиться в месте, где преподобный Сергий воссылал молитвы Богу, — цитирует исполнителя «Газета.ru».

Он также добавил, что «теперь паломники и посетители смогут увидеть этот образ, обладающий мощной духовной силой».

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов, в свою очередь, рассказал, что композиция российского эстрадного певца «Родина-мать» могла бы стать новым гимном ко Дню Победы.

Недавно Лепс также заявил, что планирует усыновить из детского дома двух братьев в возрасте четырех и шести лет. Сироты будут проживать в продюсерском центре артиста, где для них создали уже комнаты.