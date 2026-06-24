Не сорняки, а суперфуд: Эколог назвала 10 полезных растений, которые нельзя выкидывать с грядки

По её словам, крапива двудомная является абсолютным лидером по содержанию железа и витамина. Молодые побеги после обработки кипятком подходят для супов, салатов и зелёных смузи. Также крапиву используют как кровоостанавливающее и общеукрепляющее средство. В число полезных сорняков входит и одуванчик лекарственный. Все части растения съедобны и полезны. Из цветков варят «одуванчиковый мёд», молодые листья добавляют в салаты, а из высушенных и обжаренных корней делают напиток, похожий на кофе. Обладает желчегонным и мочегонным действием.