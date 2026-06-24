Россиянам рассказали, можно ли держать кондиционер включенным целый день

«Если речь идет о современных исправных кондиционерах, кратковременная работа без присмотра обычно не представляет проблемы. Но оставлять устройство включенным на много часов или суток подряд без необходимости не стоит. Это увеличивает нагрузку на компрессор, ускоряет износ оборудования и может привести к преждевременному выходу техники из строя», — отметил специалист.