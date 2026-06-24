Рютте заявил о необходимости нарастить объемы производства ВПК в странах НАТО

Политик отметил, что президент США Дональд Трамп работает над законодательными инициативами в сфере оборонных закупок. Эти меры поспособствовуют наращиванию производства вооружений.
Рютте подчеркнул, что альянсу требуется восстановление и расширение арсеналов по обе стороны Атлантики для укрепления «оборонных возможностей».
Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что в ближайшие пять-семь лет доля военных расходов стран НАТО может вырасти до 65% от общемировых показателей. По его словам, уже сегодня оборонный бюджет альянса приближается к 53% от глобальных трат.
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