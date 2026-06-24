Рютте заявил о необходимости нарастить объемы производства ВПК в странах НАТО

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что в ближайшие пять-семь лет доля военных расходов стран НАТО может вырасти до 65% от общемировых показателей. По его словам, уже сегодня оборонный бюджет альянса приближается к 53% от глобальных трат.