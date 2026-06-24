В России создадут единую базу краснокнижных животных и растений

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Электронную версию Красной книги, которая объединит все существовавшие издания с советских времен, создадут в России, рассказал в интервью РИА Новости директор Единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.
«Планируем создать электронную версию Красной книги России, где (необходимо — ред.) собрать все Красные книги, которые были с советских времен. У нас нет такого ресурса, где можно посмотреть всю ретроспективу по книгам», — сказал собеседник агентства.
Эколог отметил, что электронная база должна объединить Красные книги всех регионов России. На таком ресурсе планируется внести информацию о происхождении, изменении видов и местах обитания редких растений и животных.
В России есть одна федеральная Красная книга РФ, которая включает тома про животных и растения. Помимо этого, существуют аналогичные региональные издания со списком видов, которые являются редкими или находятся под угрозой исчезновения на конкретных территориях.