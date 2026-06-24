Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России создадут единую базу краснокнижных животных и растений

В России создадут электронную версию Красной книги, объединяющую все издания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Электронную версию Красной книги, которая объединит все существовавшие издания с советских времен, создадут в России, рассказал в интервью РИА Новости директор Единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.

«Планируем создать электронную версию Красной книги России, где (необходимо — ред.) собрать все Красные книги, которые были с советских времен. У нас нет такого ресурса, где можно посмотреть всю ретроспективу по книгам», — сказал собеседник агентства.

Эколог отметил, что электронная база должна объединить Красные книги всех регионов России. На таком ресурсе планируется внести информацию о происхождении, изменении видов и местах обитания редких растений и животных.

В России есть одна федеральная Красная книга РФ, которая включает тома про животных и растения. Помимо этого, существуют аналогичные региональные издания со списком видов, которые являются редкими или находятся под угрозой исчезновения на конкретных территориях.