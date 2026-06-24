Онищенко: завоз мелиоидоза в Россию не представляет эпидемиологической опасности

Тем не менее, по его словам, необходимо взять на учет всех, кто летел в самолете вместе с заболевшей женщиной. В госпитализации они не нуждаются, но стоит обследовать тех, у кого будет, например, подниматься температура. Академик подчеркнул, что диагноз скорее всего не подтвердится. Но и положительный ответ не должен вызывать паники — заболевание поддается лечению.