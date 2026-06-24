Онищенко: завоз мелиоидоза в Россию не представляет эпидемиологической опасности

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мелиоидоз — опасная инфекция с высокой летальностью, однако случай ее завоза в Россию не представляет опасности, поскольку заболевшая изолирована, сказал в беседе с ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в РФ был зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.
«Мелиоидоз — это особо опасная бактериальная инфекция. Распространяется она элементарно — воздушным путем, контактным. Но то, что ее привезли… Раз уже диагноз есть, значит, заболевшая обязательно находится в изоляции, в инфекционном отделении. А раз так, то она уже не представляет эпидемиологического интереса», — сказал Онищенко.
Тем не менее, по его словам, необходимо взять на учет всех, кто летел в самолете вместе с заболевшей женщиной. В госпитализации они не нуждаются, но стоит обследовать тех, у кого будет, например, подниматься температура. Академик подчеркнул, что диагноз скорее всего не подтвердится. Но и положительный ответ не должен вызывать паники — заболевание поддается лечению.
Онищенко напомнил, что заражению мелиоидозом способствует антисанитария. Также у инфекции есть природные очаги, где она живет в мелких млекопитающих. Ареал ее естественного пребывания — Южная и Юго-Восточная Азия, Северная Австралия, Африка, Южная Америка. Академик подчеркнул, что инфекция живет в дикой природе, но также может обнаружиться и у домашних животных, если они свободно гуляют. Онищенко подчеркнул, что питомцам россиян это не грозит — в РФ природных очагов нет.