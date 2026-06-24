Россиянам рассказали, как защитить комнатные и дачные растения от жары

Биолог подчеркнула, что главное в жаркий период — это своевременный полив растений, как дачных, так и комнатных. При этом поливать их надо рано утром либо поздно вечером, при этом стараться, чтобы вода не попадала на листья. «В разгар жаркого дня вода на листьях растений может вызвать у них ожог, который потом приведет к хлорозу, а затем к некрозу. Комнатные растения надо поливать водой комнатной температуры — то есть вода из-под крана должна немного отстояться и нагреться примерно до 20 градусов», — отметила ученый.